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Giriş Tarihi: 18.07.2026

Bursaspor’a dünya yıldızı!

Bursaspor’a dünya yıldızı!
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TRENDYOL 1. Lig ekibi Bursaspor, kadrosuna dünyaca ünlü bir ismi kattı. Yeşilbeyazlılar son olarak İskoçya temsilcisi Celtic'te forma giyen Kelechi Iheanacho'yu video kliple duyurdu. Nijeryalı santrfor geçen sezon 24 maça çıkarken 9 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Iheanacho kariyerinde daha önce altyapısından yetiştiği İngiliz devi Manchester City, Leicester, Sevilla ve Middlesbrough formaları giymişti. 29 yaşındaki yıldız oyuncu, Nijerya Milli Takımı formasıyla 58 müsabakada 15 gol atıp 8 de asist üretti. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

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Bursaspor’a dünya yıldızı!
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