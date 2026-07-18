Elit forvet Mathys Tel

eni sezon öncesinde kadrosundaki özellikle yabancı oyuncularda yenilenmeye giden ve genç yaş kategorisinde takviyeler yapmaya hazırlanan G.Saray'da Okan Buruk bu durumu "Elit oyuncu peşindeyiz" diyerek özetledi. Deneyimli teknik adamın hem genç hem de üst seviyedeki oyuncuların altını çizdiği öğrenilirken hücum hattına bu alanda yeni bir isim eklendi: Mathys Tel.Genç oyuncu, kiralama ve satın alma ücreti ile toplamda 45 milyon Euro'luk bedelle Tottenham'a transfer olurken İngiliz ekibinde geçen sezon 31 maçta 4 gol buldu.Bir yandan Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'den Matviy Ponomarenko için girişimler sürerken Başakşehir'den Bertuğ Yıldırım da G.Saray'ın listesindeki forvet adaylarından…

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