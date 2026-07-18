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Giriş Tarihi: 18.07.2026 21:21

Eyüpspor ile Bandırmaspor yenişemedi!

Eyüpspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı özel maçta Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı.

AA
Eyüpspor ile Bandırmaspor yenişemedi!
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Trendyol 1. Lig temsilcisi Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da Abant yolu üzerindeki bir otelde sürdüren Eyüpspor, kamp yaptığı tesisin sahasında Bandırmaspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Bandırmaspor, 7. dakikada Kerem Dönertaş'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. İlk yarının kalan bölümünde iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremeyince devre Bandırmaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıya daha istekli başlayan Eyüpspor, 55. dakikada Hamza Akman'ın golüyle beraberliği sağladı. Kalan dakikalarda iki takımın da gol arayışları sonuç vermeyince mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#EYÜPSPOR #BANDIRMASPOR #TRENDYOL SÜPER LİG

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Eyüpspor ile Bandırmaspor yenişemedi!
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