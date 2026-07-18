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Giriş Tarihi: 18.07.2026

F.Bahçe’den gövde gösterisi

Hollandalı stoper Nathan Ake, Kosovalı forvet Vedat Muriqi ve İngiliz sağ kanat Mason Greenwood takım için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Greenwood, “Şampiyon olup tarih yazabiliriz, F.Bahçe büyük şans” dedi

BAHADIR BEYARSLAN
F.Bahçe’den gövde gösterisi
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Fenerbahçe, yeni transferleri Mason Greenwood, Nathan Ake ve Vedat Muriqi için dün Chobani Stadyumu'nda imza töreni gerçekleştirdi. Törende yıldız isimlerin yanı sıra futbol şube sorumlusu Cihan Kamer ve futbol direktörü Oğuz Çetin de yer aldı. Uzun uğraşlar sonunda Türkiye'ye getirilen İngiliz kanat oyuncusu Greenwood, sarı-lacivertli formayla çalışmaya başlamak için sabırsızlandığını belirterek, "Transfer sürecinde taraftarımız büyük rol oynadı. Mesajları çok güzeldi. Arkadaşlarıma bile mesaj attılar, büyük bir destek gösterdiler. Sonrasında transferin olmasını sağlayan yöneticilerle görüştüğümde çok düşünülecek bir şey yoktu. F.Bahçe'nin harika bir şans olacağını düşündüm. Şampiyon olup tarih yazabiliriz" dedi.

AKE: ŞAMPİYONLUK İÇİN SAVAŞACAĞIM
Hollandalı stoper Nathan Ake de bir an önce sezonun başlamasını beklediğini söyledi. Gelmeden önce Ederson'dan bilgi aldığını ifade eden tecrübeli savunmacı, "Avusturya'da takımla beraber çok güzel 1-2 gün geçirdim. Çok güçlü bir takımımız var. Bu sezon şampiyonluğa ulaşabilmek için takım olarak elimizden geleni yapacağız. İstanbul ve F.Bahçe hakkında Ederson ile konuştum. Burada olmaktan çok keyif aldığını ve her yıl şampiyonluk için savaşıldığını söyledi. Bu da zaten benim hoşuma giden bir şey. Şampiyonluk için en önemli şey, negatif durumlarda bile pozitif kalmak. Kaybettiğiniz anlarda nasıl davrandığınız önemli. Biz önceki kulübümde hep yolumuza devam ettik ve günün sonunda hedefimize ulaştık" diye konuştu.

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#NATHAN AKE #VEDAT MURİQİ

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F.Bahçe’den gövde gösterisi
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