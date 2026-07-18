Finali öğrendi, ağladı

İspanya ve Arjantin arasında yarın oynanacak Dünya Kupası finalinde Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic düdük çalacak. 46 yaşındaki ismin yardımcılıklarını ise Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic üstlenecek. New Jersey'deki MetLife Stadyumu'ndaki dev kapışmayı yönetecek Vincic'in ekibinde iki Arap hakem de yer alıyor. Ürdünlü Adham Makhadmeh dördüncü hakem, vatandaşı Muhammed El-Klaf ise yedek yardımcı olacak.

Vincic, tarihte Dünya Kupası finalini yöneten ilk Sloven hakem ünvanını alacak. Ayrıca Arjantin'in Dünya Kupası'ndaki son mağlubiyeti olan Katar 2022'de Suudi Arabistan'a 2-1 yenildiği müsabakayı da yönetmişti. 46 yaşındaki hakem, Türkiye'de 2024- 25 sezonunda F.Bahçe ile G.Saray'ın 0-0 berabere kaldığı derbide görev yapmış ve tartışmalara neden olmuştu.



CEZAEVİNDEN YEŞİL SAHALARA!

2010'DAN bu yana FIFA kokartı takan 46 yaşındaki Vincic, Avrupa'nın en önde gelen hakemlerinden biri. 50 Şampiyonlar Ligi ve 22 Avrupa Ligi karşılaşmasında görev yaptı. 2022'de Frankfurt ile Rangers arasında oynanan Avrupa Ligi finalini yöneten Vincic, 1 Haziran 2024'te Şampiyonlar Ligi finalinde (B.Dortmund-Real Madrid) düdük çaldı. Vincic 2020'de, Bosna- Hersek'teki bir fuhuş ve uyuşturucu şebekesine yönelik polis soruşturması kapsamında tutuklandı ancak daha sonra aklanınca sahalara geri döndü.



GÖRÜŞ

MUSTAFA ÇULCU

Hakemliğe sevdalı...

46 yaşında sona gelmiş bir hakem. Bu kupada gruplarda 2 maç, son 32'de 1 karşılaşma yönetti. Çok da güçlü performans göstermedi. Son 32'de görev aldığı Meksika-Ekvador maçını 24 faul, 3 sarı, 1 kırmızı ile tamamladı. Topun 49 dakika 46 saniye ile en az oyunda kaldığı müsabakalardan birinde düdük çaldı. Yaşlandığı için atletizm, yer alma konusunda sıkıntıları oluyor. Bazen gereğinden fazla oyuncuların koşu yoluna giriyor, oyunun içinde kalıyor. UEFA Başkanı Ceferin'in has adamı, atamada UEFA-FIFA ilişkilerinde FIFA'nın Ceferin'e uzattığı zeytin dalı kriteri öne çıkıyor. Diğer kıta hakemlerine göre, UEFA'dan gelen bir hakemin atanması daha kabul edilir. Güney Amerika kıtasından hakemler iyi değildi, öne çıkan isim yoktu. Bu maçın 4. hakemi Ürdünlü Makhadmeh formdaydı. Onu da 4. hakemlikle onurlandırmışlar. VAR Alman Bastian Dankert, iyi bir VAR hakemi. Vincic için çok değerli bir maç. Bununla kariyerini noktalar diye düşünüyorum. Hakemlik bu, bakarsın UEFA ile anlaşır 2028 Avrupa Şampiyonası'na da 48 yaşında gelir. Hakemlik sevdalısı bir hakem. Mevcutların içinde iyi bir seçim. Çünkü çok deneyimli.