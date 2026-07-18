Kartal olmaya çok yaklaştı!

Beşiktaş'ta önceki gün statta Trossard için yapılan imza töreninde taraftarlar, "Ya Allah, bismillah. Mohamed Salah" diye tezahürat yaparak Başkan Serdal Adalı'dan Mısırlı yıldızın transferini istedi… Adalı'nın tepkisi ise manidardı. Sanki yüz ifadesiyle "Geliyor" diyordu. Nitekim, Adalı'nın bu tavrının boşuna olmadığı kısa süre içinde ortaya çıktı. Oyuncunun, bizzat menajeri Ramy Abbas tarafından siyahbeyazlılara önerildiği, futbol direktörü Önder Özen'in de onayı sonrası Adalı'nın büyük hayali olan futbolcu için girişimlerin başlatıldığı öğrenildi. İstanbul'da yaşamak ve kariyerini Türkiye'de devam ettirmek isteyen 34 yaşındaki sağ kanadın Suudi Arabistan'dan 20 milyon Euro maaş teklifi alsa da önceliği Beşiktaş'a verdiği ortaya çıktı. Özellikle eşinin İstanbul konusunda ısrarcı olduğu belirtildi.

ADALI VE İTALİANO GÖRÜŞECEK

Yapılan görüşmede, oyuncunun menajeri Ramy Abbas 12 milyon Euro net garanti ücret taleplerini iletti. Beşiktaş bu rakamı kolay bonus da dahil olmak üzere bonuslar şeklinde tamamlayarak verebileceklerini iletti. Maaş görüşmelerinde anlaşma yakın... Sözleşme de 1+1 ya da direkt 2 yıl şeklinde olacak. İş artık bonuslar, imza parası, imaj hakları gibi detaylara kaldı. Başkan Serdal Adalı da bugün teknik direktör Vincenzo İtaliano ile konuyu masaya yatıracak.

14 YAŞINDA PROFESYONEL OLDU

Mohamed Salah, 14 yaşında El Mokowloon kulübüyle profesyonel sözleşme imzaladı. İdmana gidip gelişi 4.5 saatini alıyordu. Bu nedenle okulu bıraktı. Okulun kolaylık sağlamasıyla öğrenim hayatına geri döndü.

19 yaşında, yaş ortalaması 30 olan Mısır Milli Takımı'na çağrıldı.

2012 Olimpiyatları'nda forma giydi, ardından Basel'e transfer oldu. Böylece kariyerinin ilk çıkışını yapmış oldu.

Sonrasında sırasıyla, Chelsea, Fiorentina, Roma ve Liverpool formalarını giydi.

Liverpool'la 1 yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen karşılıklı anlaşarak İngiliz ekibinden ayrıldı.

MESAJI VERMİŞLER!

TROSSARD'IN önceki gün yayınlanan tanıtım videosunda Afrika Kıtası'nın yer alması, Salah'ın transferine yönelik mesaj olarak yorumlandı.