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Giriş Tarihi: 18.07.2026 23:01

Kocaelispor, Show'un bonservisini alıyor!

Kocaelispor, Show'un kesin transferi konusunda Maccabi Haifa ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

AA
Kocaelispor, Show’un bonservisini alıyor!
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Angolalı orta saha oyuncusu Manuel Luis Da Silva Cafumana'nın (Show) bonservisinin alınması konusunda İsrail ekibi Maccabi Haifa ile anlaşmaya vardı.

Yeşil-siyahlı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamasında, "Profesyonel futbolcu Manuel Luis Da Silva Cafumana'nın (Show) kulübümüze nihai transferiyle ilgili olarak Maccabi Haifa kulübü ile transfer anlaşması imzalanmıştır ve oyuncu, sponsor hastanemiz Özel Medar Hastanesinde sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini sürdürmek üzere şehrimize gelecektir." ifadelerine yer verildi.

27 yaşındaki orta saha oyuncusu Show, geçen sezon Kocaelispor'da kiralık olarak forma giymişti.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#KOCAELİSPOR #TRENDYOL SÜPER LİG

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Kocaelispor, Show'un bonservisini alıyor!
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