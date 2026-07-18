Ndidi’nin yerine Franck Kessie!

Siyah-beyazlıların Nijeryalı orta sahası Wilfred Ndidi
'ye Suudi Arabistan kulübü Al-Diriyah'tan teklif geldi. Önerilen rakamın 7 milyon Euro olduğu, Beşiktaş
'ın ise en az 10 milyon Euro beklediği kaydedildi. Kartal'da olası bir Ndidi ayrılığında orta sahaya düşünülen isim Franck Kessie. 29 yaşındaki oyuncunun, Al Ahli ile olan sözleşmesi sona erdi.
Kessie'nin menajeri ile temasa geçen Beşiktaş, oyuncunun maliyetini sordu. Juventus'un da gündeminde olan Kessie'nin yıllık 8-9 milyon Euro civarında maaş talep ettiği öğrenildi.