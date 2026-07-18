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Giriş Tarihi: 18.07.2026

Ndidi'nin yerine Franck Kessie!

Ndidi’nin yerine Franck Kessie!
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Siyah-beyazlıların Nijeryalı orta sahası Wilfred Ndidi'ye Suudi Arabistan kulübü Al-Diriyah'tan teklif geldi. Önerilen rakamın 7 milyon Euro olduğu, Beşiktaş'ın ise en az 10 milyon Euro beklediği kaydedildi. Kartal'da olası bir Ndidi ayrılığında orta sahaya düşünülen isim Franck Kessie. 29 yaşındaki oyuncunun, Al Ahli ile olan sözleşmesi sona erdi. Kessie'nin menajeri ile temasa geçen Beşiktaş, oyuncunun maliyetini sordu. Juventus'un da gündeminde olan Kessie'nin yıllık 8-9 milyon Euro civarında maaş talep ettiği öğrenildi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#WİLFRED NDİDİ #BEŞİKTAŞ

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Ndidi'nin yerine Franck Kessie!
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