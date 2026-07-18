Osimhen kaptanlık için uygun değil!

Soru cevap: Bülent Timurlenk

G.Saray, İcardi'yi arar mı?

Başta çocuklar olmak üzere milyonlarca G.Saraylı'nın kalbinde yer etmiş İcardi'nin akıllarda ve yüreklerde unutulması mümkün değil. Sahada olmasa da sahada olmadığı günlerde bile "Bizim İcardi'miz var" sloganı G.Saray camiasında bir öz güven unsuruydu. Elbette diz sakatlığı sonrasındaki performansı Osimhen'in varlığı ve fizik problemlerini giderememesi nedeniyle G.Saray'ın bir başka santrfora yönelmesi futbol açısından doğru karar. Ancak Osimhen'in arkasına 'Oynamazsa sorun çıkartır' bir adam almak yerine kötü bir dublörüne gidilirse İcardi o gün aranır! Sol kanatta Lang da olmadığına göre "Barış Alper, santrfor alternatifidir" söyleminin de altı dolu değil artık. Ancak bir gerçeğin altını çizeyim; Başkan Dursun Özbek bu vedayı geciktirerek İcardi'nin ağır hakaretler işitmesine neden oldu. Bu ayıptır!

Osimhen'in kaptanlığı için yorumunuz nedir?

Osimhen, G.Saray'a kiralık geldiği günden beri kalpten oynayan, tekmeye kafa uzatan, terinin son damlasına kadar savaşan karakteri ile 40 yıllık G.Saraylı gibi. Arabistan'dan uçuk teklifler varken "Sadece Gala" manşeti bile onun G.Saray ile olan ilişkisini özetliyor. Osimhen, Kemerburgaz'da, stadyumlarda soyunma odasında, bir lider gibi davranabilir. Mücadeleci karakteri ile takım arkadaşlarını ateşleyebilir. Ancak sahada kaptanlık pazubandının gerektirdiği sorumluluklar bambaşka. Abdülkerim Bardakcı artık tecrübeli bir kaptan. Osimhen kalpten kaptanlığı hak etse de sahada hakemlerle, rakiplerle, kimi zaman da takım arkadaşları ile olan diyaloglarındaki vücut dili ve öfke kontrolünü iyi yapamaması, iyi bir kaptan olmanın önündeki engeller… Osimhen profesyonel ama amatör ruhla oynuyor. Teknik heyet elbette pazuband ile onu onore etmek isteyecektir ama sahada işin pratiği G.Saray'ın birinci kaptanının Abdülkerim olduğudur.

Fernandes ihtimalini nasıl görüyorsunuz?

Yönetime yakın gazeteciler, "Bruno Fernandes 25 milyon Euro istiyor, Camavinga 15 milyonda ısrarcı" diyerek sosyal medyada gezinirken bu rakamların Avrupa medyası ve oyuncular tarafında gerçek tarafı yok. Ne Can Uzun 60 milyon Euro eder ne de Fernades 25 milyon Euro istiyor. Buruk'un röportajında söylediği gibi: "Ben ikisini de isterim!" Fernandes kolay değil. Ancak Lesley'yi kiralayan, İcardi'nin 10 milyon Euro'luk kontratından çıkan G.Saray'ın Mertens'siz geçen geçen sezonun ardından, 10 numara pozisyonuna kaliteli ve tecrübesi ile kendisini kanıtlamış bir isim alması gerekiyor.