Şampiyon yüzük takacak

2026 Dünya Kupası'nda bir ilk daha yaşanacak. ABD'nin New Jersey eyaletinde bulunan MetLife Stadyumu'nda İspanya ile Arjantin dev finalde en büyük olmak için kozlarını paylaşacak. Zorlu maratonda ipi göğüsleyecek ekip, ikonik kupa ve altın madalyaların yanı sıra özel tasarım şampiyonluk yüzüklerine sahip olacak. NBA'de de olduğu gibi Amerikan sporlarında yaygın olarak kullanılan bu gelenek, ilk kez FIFA organizasyonunda hayata geçecek.

2 BİN 26 ADET ÜRETİLECEK

Turnuvayı anımsatacak şekilde 2 bin 26 adet sınırlı şekilde üretilecek yüzüklerin 30 tanesi kazanan takımın oyuncularına ve teknik ekibine takılacak. Geri kalan bin 996 adet ise FIFA tarafından satışa sunulacak. Yüzüğün bir tarafında Dünya Kupası maketi yer alırken diğer yüzü kazanan ülkenin kimliğini yansıtacak biçimde işlenecek. Finalin hemen ardından zaferi simgelemesi için geçici yüzükler verilecek. Orjinaller ise kişiselleştirildikten sonra takdim edilecek. Saf altından üretilecek yüzüğün değeri 130 bin dolar (6.2 milyon TL).

YAŞ ALDIKÇA BİR BAŞKA

39'luk Messi, yaşı ilerledikçe Dünya Kupası'nda performasını yükseltti. Bu turnuvada Arjantin'in skor yükünün yüzde 63'ünü sırtladı

LIONEL Messi, yaşlandıkça yavaşlamak yerine performansını daha da artırıyor. 39 yaşında gençlere taş çıkaran süper star, 6'ncı Dünya Kupası'nda boy gösteriyor. Messi, 19'unda 2006 Almanya'da 1 gol attı. 2010 Güney Afrika'da hayal kırıklığı yaşayarak golsüz tamamladı. 2014 Brezilya'daki turnuvada 4 gol-1 asist yaptı. 2018 Rusya'da ağları 1 kez sarsıp 2 asistte kaldı. 2022 Katar'da 7 gol-3 asistle damga vuran Arjantinli yıldız futbolcu, kariyerinin tek eksik kupasını da kazandı. 2026'da ise oynadığı her maçta skora katkıda bulunan Messi, attığı 8 golle krallık koltuğunda otururken 4 asistle de ikinci sırada bulunuyor. 40'ına merdiven dayayan Tangocu, bu performansıyla fileleri 19 defa havalandıran Arjantin'in skor yükünün yüzde 63'ünü sırtladı.



KUPANIN DEĞERİ 33.5 MİLYON TL

DÜNYA Kupası'nın maddi değeri dikkat çekici şekilde yükseldi. Londra Menkul Kıymetler Borsası Grubu'nun analizine göre; kupanın içerdiği altın, 2022'den bu yana yüzde 150'den fazla artarak yaklaşık 713 bin dolara yani 33 milyon 550 bin TL sev-i yesine ulaştı. 1974'ten bu yana kullanılan mevcut Dünya Kupası 18 ayar altından üretiliyor ve içerisinde yaklaşık 4,93 kilogram saf altın bulunuyor.