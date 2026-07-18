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Giriş Tarihi: 18.07.2026 21:48

Trabzonspor hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü!

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını çift antrenmanla devam ettirdi.

AA
Trabzonspor hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü!
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Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen sabah antrenmanının ilk bölümünde salonda kuvvet çalışması yapan bordo-mavililer, daha sonra çalışmalarını kum sahada sürdürdü.

Antrenmanın ardından futbolcular denize girerek serinledi.

Akşam antrenmanının ilk bölümünde ısınma çalışması yapan oyuncular, geçiş oyununun ardından idmanı taktiksel çalışmayla tamamladı.

Antrenmanda, Trabzonspor'un yeni transferi 25 yaşındaki milli stoper Cenk Özkacar da yer aldı.

Karadeniz ekibi, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FATİH TEKKE #TRABZONSPOR

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Trabzonspor hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü!
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