UEFA’da yoklar

F.Bahçe, 21 Temuz'da Polonya ekibi Gornik Zabrze ile Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler dün oyuncu listesini UEFA'ya bildirdi. 3 yeni transfer Nathan Ake, Vedat Muriqi ve Mason Greenwood'un yer almaması dikkat çekti. Ancak müsabakadan 24 saat öncesine kadar 2 oyuncu ekleme-çıkarma hakkı bulunuyor. Bilindiği üzere Vedat'ın sakatlığı vardı. Bu durumla ilgili imza töreninde açıklamalarda bulunan Kosovalı golcü, "Kampta talihsiz bir sakatlık yaşadım. Bunu nazar boncuğu olarak görüyorum. Tedavi sürecim iyi gidiyor. Kesin dönüş tarihini çok yakında netleştireceğiz" dedi. Zabrze mücadelesinin kadrosunda değişiklik olup olmayacağı merak ediliyor.

İŞTE F.BAHÇE'NİN UEFA'YA VERDİĞİ LİSTE

KALECİLER: Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok.

SAVUNMA: Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Ognjen Mimovic, Archie Brown, Levent Mercan.

ORTA SAHA: İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Fred, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın.

HÜCUM: Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, Anthony Musaba, Cengiz Ünder, Sidiki Cherif.