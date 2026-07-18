Watkins ile yüz yüze!

Kaliteli bir golcüyü kadroya katmaya kararlı olan Fenerbahçe
, listesinde ilk sırada olan Ollie Watkins için gaza basmış durumda. İngiltere'nin Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından çalışmalarını hızlandıran sarı-lacivertliler, yüz yüze görüşme için menajerle temasa geçti.
Bir yandan Aston Villa Kulübü ile pazarlıklarını sürdüren yönetim, diğer yandan İngiliz santrforu ikna etmek için çalışmalarda bulunuyor. Önümüzdeki hafta içinde başarılı oyuncu ile bir zirve gerçekleştirmeyi hedefleyen sarı-lacivertliler, buradan çıkacak sonuca göre yol haritasını belirleyecek.
F.Bahçe, Watkins'e 3 yıllık sözleşme ve yıllık 10 milyon Euro maaş teklif etmeyi düşünüyor. Ada ekibi ise bonservis için kapıyı 40 milyon Euro'dan açıyor.