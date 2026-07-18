Yıldız futbolcu Trabzonspor'a haber yolladı: "Yeniden görüşelim"

Trabzonspor'da transfer hareketliliği tüm hızıyla sürerken, sıcak bir gelişme daha yaşandı. Bordo-mavili kulübün kadrosuna katmak için uzun süre dirsek teması kurduğu fakat yüksek maliyeti nedeniyle geri adım attığı Ukraynalı sağ kanat Viktor Tsygankov, yönetimle yeniden temasa geçti.

Avrupa'dan gelen diğer tekliflerin beklentisini karşılamaması üzerine menajeri aracılığıyla Trabzonspor'a "Görüşmeye hazırım" mesajı gönderen 28 yaşındaki kanat oyuncusunun bu kararı sonrasında yönetim kurulu, teknik direktör Fatih Tekke ile bir değerlendirme yapacak.

Bordomavililerin, İspanyol ekibi Girona ile yeniden pazarlık masasına oturması bekleniyor. Yıldız oyuncu, 2023 yılında Dinamo Kiev'den Girona'ya 5 milyon Euro'ya transfer olmuştu.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör