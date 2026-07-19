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Giriş Tarihi: 19.07.2026 20:20

Abideen Suliat Olajumoke, Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe, Abideen Suliat Olajumoke'yi kadrosuna dahil etti.

İHA
Abideen Suliat Olajumoke, Fenerbahçe’de!
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Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Nijeryalı forvet Abideen Suliat Olajumoke'yi renklerine bağladığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Kadın Futbol Takımımız, geçtiğimiz sezon Turkcell Kadınlar Süper Ligi takımlarından A.B.B. Fomget G.S.K. forması giyen hücum oyuncusu Abideen Suliat Olajumoke'yi kadrosuna kattı. 24 yaşındaki futbolcu, kendisini sezon sonuna kadar sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Oyuncumuza 'Kulübümüze hoş geldin' diyor; çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz" denildi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FENERBAHÇE

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Abideen Suliat Olajumoke, Fenerbahçe'de!
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