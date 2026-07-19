CANLI | 2026 Dünya Kupası’nda İspanya – Arjantin final maçı! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya, 2026 Dünya Kupası'nın finalinde Arjantin ile kozlarını paylaşıyor. Dev final New York New Jersey Stadyumu'nda oynanıyor.
Kritik maçta Slavko Vincic düdük çalıyor. Slavko Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic üstleniyor.
VAR'da Bastan Dankert, AVAR'da ise Nicolas Gallo görev alıyor.
İspanya – Arjantin finali saat 22.00'de başlayacak.
Heyecan dolu karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Dev finalin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
İspanya: Unai Simon, Pedro Porro, Cubari, Laporte, Cucurella, Rodri, Fabian Ruiz, Olmo, Yamal, Baena, Oyarzabal.
Arjantin: Emiliano Martinez, Montiel, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico, De Paul, Nico Gonzalez, Mac Allister, Enzo Fernandez, Julian Alvarez, Messi.