Dünya Kupası şampiyonu İspanya kupasını kaldırdı!

İspanya, 2026 Dünya Kupası finalinin ardından düzenlenen törende şampiyonluk kupasına kavuştu.

2026 Dünya Kupası'nın ardından düzenlenen kupa töreninde madalyalar ve bireysel ödüller sahiplerini buldu. Şampiyonluk kupasını İspanya'nın efsane futbolcularından Sergio Ramos sahaya getirdi.

Kupa seremonisine ABD Başkanı Donald Trump ile FIFA Başkanı Gianni Infantino katıldı. İlk olarak finali yöneten Sloven hakem Slavko Vincic ile yardımcı hakemler Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic, dördüncü hakem Adham Makhadmeh ile yedek yardımcı hakem Mohammad Al-Kalaf madalyalarını aldı.