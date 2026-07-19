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Giriş Tarihi: 19.07.2026 20:23

Fenerbahçe'de Gornik Zabrze maçı hazırlıkları devam etti!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Gornik Zabrze ile karşılaşacak Fenerbahçe'de hazırlıklar hız kesmedi.

İHA
Fenerbahçe’de Gornik Zabrze maçı hazırlıkları devam etti!
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Fenerbahçe, Gornik Zabrze ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FENERBAHÇE #İSMAİL KARTAL

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Fenerbahçe'de Gornik Zabrze maçı hazırlıkları devam etti!
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