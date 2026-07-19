Fenerbahçe’den sakatlıklara dair açıklama! 5 oyuncunun durumu

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan oyuncuların son durumu belli oldu.
Vedat Muriqi'in kuvvet çalışmalarına başladığı belirtildi. Kosovalı forvetin yakın zamanda saha çalışmalarına geçmesinin planlandığı kaydedildi.
Dorgeles Nene'nin kademeli olarak takım antrenmanlarına dahil olmasının planlandığı aktarıldı.
Diego Carlos'un bugün gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştığı belirtildi.
Dominik Livakovic'in 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Yiğit Efe Demir'in hafif ağrıları nedeniyle tedbir amaçlı bireysel çalıştığı ifade edildi.