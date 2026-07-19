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Giriş Tarihi: 19.07.2026 20:09

Fenerbahçe’den sakatlıklara dair açıklama! 5 oyuncunun durumu

Fenerbahçe, takımda sakatlığı bulunan 5 oyuncuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe’den sakatlıklara dair açıklama! 5 oyuncunun durumu
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Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan oyuncuların son durumu belli oldu.

Vedat Muriqi'in kuvvet çalışmalarına başladığı belirtildi. Kosovalı forvetin yakın zamanda saha çalışmalarına geçmesinin planlandığı kaydedildi.

Dorgeles Nene'nin kademeli olarak takım antrenmanlarına dahil olmasının planlandığı aktarıldı.

Diego Carlos'un bugün gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştığı belirtildi.

Dominik Livakovic'in 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Yiğit Efe Demir'in hafif ağrıları nedeniyle tedbir amaçlı bireysel çalıştığı ifade edildi.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#VEDAT MURİQİ #DORGELES NENE #DİEGO CARLOS #DOMİNİK LİVAKOVİC #YİĞİT EFE DEMİR #FENERBAHÇE

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Fenerbahçe’den sakatlıklara dair açıklama! 5 oyuncunun durumu
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