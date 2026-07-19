Ferran Torres: Kaderin önceden yazıldığına inanıyorum!

İspanya, 2026 Dünya Kupası'nın finalinde Arjantin'i 1-0 mağlup etti. İspanya'ya şampiyonluğu getiren golü atan Ferran Torres maçın ardından konuştu.
Attığı golle ilgili Ferran Torres, "Sonuçta bu golün sahibi ben değilim, 47 milyon İspanyol. Kader yazılmıştı ve kazanmamız için her şey hazırlanmıştı" dedi.
Final maçına dair konuşan Ferran Torres, "Her final zordur. Ancak rakip takımda Messi olduğunda gerginliği her zaman daha fazla hissedersiniz. Buna rağmen kendi gücümüze güvendik ve neler yapabileceğimizi bir kez daha gösterdik" şeklinde konuştu.
Attığı golü değerlendiren Ferran Torres, "Golü attığımda büyük bir rahatlama yaşadım. Dünya Kupası boyunca çok eleştirildim ancak kaderin önceden yazıldığına inanıyorum. Tanrı'ya şükürler olsun, bana devam edebilmem için her zaman güç veriyor. Daha önce de söylediğim gibi, Tanrı hak edene verir" ifadelerini kullandı.
Ferran Torres son olarak şu sözleri dile getirdi:
"Arjantin'in bu tür bir maç oynayacağını biliyorduk. Bir oyuncunun kırmızı kart görmesiyle işler daha da zorlaştı. Buna rağmen sakin kaldım ve soğukkanlılığımı korudum."