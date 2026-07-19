Ferran Torres: Kaderin önceden yazıldığına inanıyorum!

İspanya, 2026 Dünya Kupası'nın finalinde Arjantin'i 1-0 mağlup etti. İspanya'ya şampiyonluğu getiren golü atan Ferran Torres maçın ardından konuştu.

Attığı golle ilgili Ferran Torres, "Sonuçta bu golün sahibi ben değilim, 47 milyon İspanyol. Kader yazılmıştı ve kazanmamız için her şey hazırlanmıştı" dedi.

Final maçına dair konuşan Ferran Torres, "Her final zordur. Ancak rakip takımda Messi olduğunda gerginliği her zaman daha fazla hissedersiniz. Buna rağmen kendi gücümüze güvendik ve neler yapabileceğimizi bir kez daha gösterdik" şeklinde konuştu.