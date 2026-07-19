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Giriş Tarihi: 19.07.2026 13:35

Göztepe Corrie Ndaba harekatı

Süper Lig'de yeni sezon öncesi Sinclair Armstrong, Andre Henrique, Alex Matos ve Sonko Sundberg'i kadrosuna dahil eden Göztepe, sol bek arayışlarını hızlandırdı.

DHA
Göztepe Corrie Ndaba harekatı
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Kaptan İsmail Köybaşı'nın aktif futbolculuk kariyerini sona erdirmesinin ardından sadece Amin Cherni'yi kadrosunda bulunduran sarı-kırmızılılar, İrlandalı Corrie Ndaba'yı gündemine aldı. Bonservisi İtalyan ekibi Lecce'de olan 26 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Serie A'da 14 müsabakaya çıktı. Lecce'de 547 dakika süre alan Ndaba, İngiltere'de Ipswich Town'da yetişti. Oyuncu, 2 kez de İrlanda A Milli Takımı'nda forma giydi.

DRAGAN SOLAK TAKIMI MİSAFİR ETTİ

Hazırlıklarını Slovenya'nın Bled kasabasında sürdüren Göztepe, Sport Republic Yönetim Kurulu Başkanı Dragan Solak'ın misafiri oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Göztepemiz Slovenya'da Sport Republic Yönetim Kurulu Başkanı Dragan Solak'ın misafiri oldu. Takımımıza göstermiş olduğu misafirperverlik için Sayın Dragan Solak'a ve ailesine teşekkür ederiz" denildi.

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Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#LECCE #SLOVENYA #SİNCLAİR ARMSTRONG #İSMAİL KÖYBAŞI #SERİE A

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Göztepe Corrie Ndaba harekatı
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