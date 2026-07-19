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Giriş Tarihi: 19.07.2026

Guirassy için geri sayım!

Gineli golcüyle prensip anlaşmasına varıldı. Kulübü B.Dortmund ile arada sadece ufak detaylar kaldı

Samet YÜKSEL
Guirassy için geri sayım!
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Fenerbahçe'nin yeni forveti kısa süre içinde netlik kazanacak. Üç kişilik listede yer alan Ollie Watkins sarı-lacivertli takıma gelmeye sıcak bakarken kulübü Aston Villa'dan transfer izni çıkmadı. Alexander Sörloth da Türkiye'ye dönmek istemeyince en güçlü aday olarak Serhou Guirassy öne çıktı. 30 yaşındaki futbolcuyla büyük ölçüde anlaşma sağlandı. Oyuncu cephesinde herhangi bir problem bulunmazken kulübü Borussia Dortmund ile yapılan pazarlıklarda sadece ufak detaylar kaldı. Sarı-lacivertli yönetim Gineli yıldızın transferini 30 milyon Euro bonservis bedeli artı bonuslar karşılığında bitirmeyi hedefliyor. Futbolcunun ise yıllık 10 milyon Euro maaş alması öngörülüyor. Fenerbahçe, Dortmund'la pazarlıkları birkaç gün içerisinde sonuçlandırıp Guirassy'i imza için İstanbul'a getirmeyi planlıyor.

KİMDİR?
Guirassy; Stade Laval, Lille, Auxerre, Amiens, Köln, Stuttgart, Rennes ve Dortmund formalarını giydi. Kariyeri boyunca 406 resmi maça çıkarken 187 gol atıp, 31 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 50 milyon Euro civarında.

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Guirassy için geri sayım!
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