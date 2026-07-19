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Giriş Tarihi: 20.07.2026 02:21

Nico Williams: İnanılmaz ve çılgınca bir başarı!

2026 Dünya Kupası’nı kazanan İspanya’da Nico Williams açıklamalarda bulundu.

Nico Williams: İnanılmaz ve çılgınca bir başarı!
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Arjantin'i deviren ve 2026 Dünya Kupası'nı kazanan İspanya'da Nico Williams, tarihi finalin ardından konuştu.

Şampiyonluk sonrası hislerini paylaşan Nico Williams, "Bunun gerçekte ne anlama geldiğini henüz tam anlamıyla fark ettiğimizi düşünmüyorum. Ancak çok mutluyuz. Gerçekten inanılmaz ve çılgınca bir başarı" dedi.

Takım içindeki atmosfere dikkat çeken Nico Williams, "Buraya gelen herkes takıma bir şeyler katmak için geliyor. Hiç kimse kendisini diğerlerinden üstün göremez veya yıldız havasına giremez. Hepimiz bu forma ve bu takım için mücadele ediyoruz" şeklinde konuştu.

Şampiyonluğun kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını belirten Nico Williams, geride kalan sezonda oldukça zor günler geçirdiğini vurguladı.

Nico Williams, "Bu sezon çok zor zamanlar yaşadım. Kendimi en dipte hissettiğim, adeta cehennemden geçtiğim günler oldu. Şimdi ise cennete yükselmiş gibiyim. Bu sezon başımdan geçenlerin ardından bugün, hayatımın en mutlu günü" ifadelerini kullandı.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#2026 DÜNYA KUPASI #İSPANYA

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Nico Williams: İnanılmaz ve çılgınca bir başarı!
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