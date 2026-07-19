Nico Williams: İnanılmaz ve çılgınca bir başarı!

Arjantin'i deviren ve 2026 Dünya Kupası'nı kazanan İspanya'da Nico Williams, tarihi finalin ardından konuştu.

Şampiyonluk sonrası hislerini paylaşan Nico Williams, "Bunun gerçekte ne anlama geldiğini henüz tam anlamıyla fark ettiğimizi düşünmüyorum. Ancak çok mutluyuz. Gerçekten inanılmaz ve çılgınca bir başarı" dedi.

Takım içindeki atmosfere dikkat çeken Nico Williams, "Buraya gelen herkes takıma bir şeyler katmak için geliyor. Hiç kimse kendisini diğerlerinden üstün göremez veya yıldız havasına giremez. Hepimiz bu forma ve bu takım için mücadele ediyoruz" şeklinde konuştu.