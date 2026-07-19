Rodri: Bu takım gerçekten muhteşem!

Arjantin ile oynanan final maçına dair Rodri, "Arjantin'e net bir gol fırsatı bile tanımadık. Bu milli takımın en önemli özelliği de bu. Rakibin kim olduğuna bakmadan mücadele ediyoruz ve son ana kadar vazgeçmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Rodri son olarak şu sözleri dile getirdi:

"Hayatta cesur olmak gerekiyor. Cesaret gösterdiğinizde hayat da bunun karşılığını veriyor. Çocukların şunu görmesini istiyorum. Bir futbolcu gökyüzüne dokunabilir, ardından en dip noktaya düşebilir. Ancak çalışmaya ve mücadele etmeye devam ederse hayat sonunda bunun karşılığını verir. Ben kendimi bir başarı hikayesi olarak görüyorum."

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