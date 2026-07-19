2026 Dünya Kupası'nda şampiyon olan İspanya'da Rodri finalin ardından açıklamalarda bulundu.
Hislerini aktaran Rodri, "Bu takım gerçekten muhteşem. Artık dünya şampiyonu olduğumuzu söyleyebiliyoruz ve bunu dile getirmek bile inanılmaz bir duygu" dedi.
Dünya Kupası'nın zorluğuna dikkat çeken Rodri, "Bence Dünya Kupaları tarihinin en zor organizasyonlarından biriydi. Dünyanın en iyi futbolcuları buradaydı. Buna rağmen önümüze çıkan tüm engelleri aştık ve birçok rekor kırdık" şeklinde konuştu.
Arjantin ile oynanan final maçına dair Rodri, "Arjantin'e net bir gol fırsatı bile tanımadık. Bu milli takımın en önemli özelliği de bu. Rakibin kim olduğuna bakmadan mücadele ediyoruz ve son ana kadar vazgeçmiyoruz" ifadelerini kullandı.
Rodri son olarak şu sözleri dile getirdi:
"Hayatta cesur olmak gerekiyor. Cesaret gösterdiğinizde hayat da bunun karşılığını veriyor. Çocukların şunu görmesini istiyorum. Bir futbolcu gökyüzüne dokunabilir, ardından en dip noktaya düşebilir. Ancak çalışmaya ve mücadele etmeye devam ederse hayat sonunda bunun karşılığını verir. Ben kendimi bir başarı hikayesi olarak görüyorum."