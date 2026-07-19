2026 Dünya Kupası’nda şampiyon İspanya! Arjantin uzatmalarda yıkıldı

Deneyimli teknik adam, orta sahada ise Leandro Paredes ve Giuliano Simeone'nin yerine Rodrigo De Paul ve Nico Gonzalez ile maça başladı.

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü De la Fuente ise Fransa'yı 2-0 mağlup ettikleri yarı finaldeki kadroyu korudu.