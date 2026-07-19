Son dakika: Trabzonspor açıkladı! Oulai rekor bedelle ayrıldı

TRABZONSPOR VEDA ETTİ

Trabzonspor, Christ Oulai'nin ayrılığı sonrası duygusal bir veda mesajı yayınladı.

Bordo-mavililer yapılan veda paylaşımında, "Bazı hikayeler kısa sürse de derin izler bırakır. Christ Inao Oulai'nin hikayesi de tam olarak böyleydi... Trabzonspor formasıyla geçirdiğin kısa sürede; geride bıraktığın izler, yüzlerde bıraktığın tebessüm ve hiç bitmeyen enerjinle hep hatırlanacaksın. Bu büyük ailenin bir parçası olduğun teşekkürler. Yolun açık olsun" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör