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Giriş Tarihi: 19.07.2026 22:03 Son Güncelleme: 19.07.2026 22:08

Son dakika: Trabzonspor açıkladı! Oulai rekor bedelle ayrıldı

Trabzonspor, Christ Oulai’nin transferi konusunda Fiorentina ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

Son dakika: Trabzonspor açıkladı! Oulai rekor bedelle ayrıldı
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Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor'da Christ Oulai ile yollar ayrıldı.

Bordo-mavililer, genç orta sahanın Fiorentina'ya transferi konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı.

Oulai'nin bonservisi karşılığında Fiorentina'nın 26 milyon Euro ödeyeceği belirtildi.

Öte yandan yapılan anlaşmada 4 milyon 61 Euro'luk şarta bağlı bonus maddesi yer aldığı kaydedildi.

Christ Oulai'nin bir sonraki satışından elde edilecek net bedelin yüzde 10'unun Trabzonspor'a ödeneceği vurgulandı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcumuz Christ Ravynel Inao Oulai'nin Fiorentina'ya kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre Kulübümüz; 26.000.000 Euro garanti bedel ve 4.000.061 Euro şarta bağlı bonus olmak üzere toplam 30.000.061 Euro gelir elde edecektir. Ayrıca oyuncunun bir sonraki transferinden elde edilecek net bedelin %10'u Kulübümüze ödenecektir."

TRABZONSPOR VEDA ETTİ

Trabzonspor, Christ Oulai'nin ayrılığı sonrası duygusal bir veda mesajı yayınladı.

Bordo-mavililer yapılan veda paylaşımında, "Bazı hikayeler kısa sürse de derin izler bırakır. Christ Inao Oulai'nin hikayesi de tam olarak böyleydi... Trabzonspor formasıyla geçirdiğin kısa sürede; geride bıraktığın izler, yüzlerde bıraktığın tebessüm ve hiç bitmeyen enerjinle hep hatırlanacaksın. Bu büyük ailenin bir parçası olduğun teşekkürler. Yolun açık olsun" ifadelerini kullandı.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#TRABZONSPOR #FİORENTİNA

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Son dakika: Trabzonspor açıkladı! Oulai rekor bedelle ayrıldı
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