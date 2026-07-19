Son dakika: Trabzonspor açıkladı! Oulai rekor bedelle ayrıldı

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor'da Christ Oulai ile yollar ayrıldı.
Bordo-mavililer, genç orta sahanın Fiorentina'ya transferi konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı.
Oulai'nin bonservisi karşılığında Fiorentina'nın 26 milyon Euro ödeyeceği belirtildi.
Öte yandan yapılan anlaşmada 4 milyon 61 Euro'luk şarta bağlı bonus maddesi yer aldığı kaydedildi.
Christ Oulai'nin bir sonraki satışından elde edilecek net bedelin yüzde 10'unun Trabzonspor'a ödeneceği vurgulandı.
Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Profesyonel futbolcumuz Christ Ravynel Inao Oulai'nin Fiorentina'ya kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre Kulübümüz; 26.000.000 Euro garanti bedel ve 4.000.061 Euro şarta bağlı bonus olmak üzere toplam 30.000.061 Euro gelir elde edecektir. Ayrıca oyuncunun bir sonraki transferinden elde edilecek net bedelin %10'u Kulübümüze ödenecektir."
TRABZONSPOR VEDA ETTİ
Trabzonspor, Christ Oulai'nin ayrılığı sonrası duygusal bir veda mesajı yayınladı.
Bordo-mavililer yapılan veda paylaşımında, "Bazı hikayeler kısa sürse de derin izler bırakır. Christ Inao Oulai'nin hikayesi de tam olarak böyleydi... Trabzonspor formasıyla geçirdiğin kısa sürede; geride bıraktığın izler, yüzlerde bıraktığın tebessüm ve hiç bitmeyen enerjinle hep hatırlanacaksın. Bu büyük ailenin bir parçası olduğun teşekkürler. Yolun açık olsun" ifadelerini kullandı.