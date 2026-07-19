Stopere Lucumi hamlesi

Yeni sezona da şampiyonluk hedefiyle başlayan Galatasaray, orta sahaya Lesley Ugochukwu transferinin ardından hücum hattı ve savunmaya takviye için harekete geçti. Aslan, Juventus'un stoperi Gleison Bremer'in yüksek maaş talebi nedeniyle Jhon Lucumi'ye yöneldi. Davinson Sanchez ile Kolombiya Milli Takımı'nda yan yana oynayan Bologna forması giyen 28 yaşındaki oyuncu, gündeme alındı. Cimbom, Dünya Kupası'nda adından söz ettiren bu ikiliyi, Galatasaray'da buluşturmak istiyor. Bologna'da 1 yıl sözleşmesi kalan Lucumi'nin 28 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi süresi doldu. 15 milyon Euro teklif etmeyi planlayan sarı-kırmızılılar, transferi gerçekleştirirse Abdülkerim Bardakcı'nın yerinde oynatacak. Kolombiyalı solak yıldız, daha önce de G.Saray'ın gündemine gelmişti.

SANCHEZ PAYLAŞILAMIYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Davinson'dan çok memnunum. Sezona bizimle devam edecek" dese de taliplileri bitmiyor. İtalyan ekibi Como'nun ardından İngiliz kulübü Bournemouth da Aslan'ın stoperine kanca taktı. Yeni sezonda Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Premier Lig temsilcisi, Davinson Sanchez'i ilk sıraya yazdı. Henüz girişimde bulunmayan Ada ekibinin, Cimbom'un kapsını çalması bekleniyor. 30 yaşındaki Sanchez, G.Saray'da 10 gol ve 4 asist üretti.



EFELERİN UMUDU SON MAÇA KALDI

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin Sırbistan'da düzenlenen üçüncü haftasındaki 3. maçında Slovenya'ya 3-1 kaybetti. Belgrad Arena'da oynanan karşılaşmada setler, 22-25, 25-20, 21-25 ve 23-25 sona erdi. Ay-Yıldızlılar, üçüncü etaptaki son müsabakasında bugün TSİ 14.00'te İran ile karşılaşacak. Filenin Efeleri, maçı kazanması halinde tarihinde ilk kez VNL Finalleri'ne katılma hakkı elde edecek.