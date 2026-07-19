Trabzonspor’da Osorio seferi!

Sol kanada Saviolo ve Aral Şimşir'i alan Trabzonspor, sağ kanat için de yoğun uğraş veriyor. Gianluca Prestianni'de Benfica ile bir türlü anlaşma zemini oluşturamayan Fırtına, Dario Osorio için gaza bastı.

Midtjylland'ın 22 yaşındaki Şilili yıldızının Avrupa'da çok talibi bulunsa da Trabzonspor, Danimarka ekibiyle uzlaşabileceğini düşünüyor. Oyuncu tarafına odaklanan bordomavililer, yaptığı cazip maaş teklifine rağmen henüz olumlu cevap alamadı.

Osorio'nun menajeriyle yoğun şekilde temaslar sürüyor. Karadeniz devi, genç sağ kanadın ailesini ikna etmek için yetkili menajerle Şili'ye gidiyor. Oyuncu, 'Tamam' derse Midtjylland'a 15 milyon Euro teklif edilecek.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör