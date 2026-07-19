Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri CANLI | 2026 Dünya Kupası’nda İspanya – Arjantin final maçı!
Giriş Tarihi: 19.07.2026 20:00 Son Güncelleme: 19.07.2026 22:12

CANLI | 2026 Dünya Kupası’nda İspanya – Arjantin final maçı!

2026 Dünya Kupası’nın finalinde İspanya ile Arjantin karşı karşıya geliyor. Maçın canlı anlatımı ve detaylarını haberimizden takip edebilirsiniz.

CANLI | 2026 Dünya Kupası’nda İspanya – Arjantin final maçı!
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İspanya, 2026 Dünya Kupası'nın finalinde Arjantin ile kozlarını paylaşıyor. Dev final New York New Jersey Stadyumu'nda oynanıyor.

Kritik maçta Slavko Vincic düdük çalıyor. Slavko Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic üstleniyor.

VAR'da Bastan Dankert, AVAR'da ise Nicolas Gallo görev alıyor.

İspanya – Arjantin finali saat 22.00'de başladı.

Heyecan dolu karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

Dev finalin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

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İspanya - Arjantin: 0-0 (İlk yarı oynanıyor)

İLK 11'LER

İspanya: Unai Simon, Pedro Porro, Cubari, Laporte, Cucurella, Rodri, Fabian Ruiz, Olmo, Yamal, Baena, Oyarzabal.

Arjantin: Emiliano Martinez, Montiel, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico, De Paul, Nico Gonzalez, Mac Allister, Enzo Fernandez, Julian Alvarez, Messi.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#2026 DÜNYA KUPASI #İSPANYA #ARJANTİN #DÜNYA KUPASI

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CANLI | 2026 Dünya Kupası’nda İspanya – Arjantin final maçı!
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