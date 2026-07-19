Zincirleri kıracağım

Kiralık gittiği Cagliari'den Beşiktaş'a dönüş yapan Semih Kılıçsoy, siyah-beyazlı takımdan ayrılış sürecini, İtalya serüvenini ve yeni sezon hedeflerini anlattı. İşte genç golcünün açıklamaları: "Yeni sezonda öncelikle kendi oyunumu güzel bir şekilde sergilemek istiyorum. Bu konuda kafalarda bazı algılar, bana yapışmış bazı şeyler var. Önce bunları futbolumla gidermek istiyorum. Geliştiğimi tekrardan insanlara göstermek istiyorum. Tabii ki şampiyon olup inşallah kupalar kazanırız. Beşiktaş'tan ayrıldığım sezon öncesi istatistik olarak kötü bir performans sergilememiştim. Ama beklenti çok fazlaydı, üzerimde çok fazla baskı oluşmuştu."

20 YAŞINDA OLDUĞUMU UNUTUYORLAR

"Kendimi de geliştirmek için kısa bir ayrılığın iyi geleceğini düşündüm ve çok da iyi geldi. Ancak Beşiktaş'ı çok özledim. Değerini de tekrar anladım. Tecrübe açısından yaşımın çok ilerisinde olduğumu düşünüyorum. Bazen 20 yaşında olduğumu unutuyorlar. Hatalar yaptım ama bunlardan ders çıkarmak önemli. Dünya Kupası'nda sonuçlar istediğimiz gibi olmadı. Turnuvada Milli Takım formasını giymek isterdim. Demek ki orada bulunmam için daha çok şeyler yapmam lazım, onun da farkındayım. Bu sene en çok hırslı olduğum sene. Özellikle tekrar burada olmak istedim. Kendime hırs yaptım, zincirlerimi kıracağım."

RAMAZAN AYINDA PERFORMANSIM DÜŞMEDİ

"İtalya'daki ilk üç ayım alışma sürecimdi. Sonra oynadım ve güzel goller attım. Son haftalarda yedek kalma nedenimi ben de bilmiyorum. Bir şey dersem bahane gibi olacak. Hep sorun başkalarında gibi konuşulmasını da istemiyorum. Ramazan ayında performansımın düştüğü iddialarına da inanmıyorum. Ramazan ayı boyunca oynadığım maçlar var. İyi de işler çıkardım. Cagliari taraftarı beni seviyordu. Gol atamadığım maçlarda da büyük maçlarda da iyi performans sergilediğimi düşünüyorum."

SADECE ANI YAŞIYORUM

"Geleceğe dair hayal kurmuyorum. Anı yaşamayı seviyorum. Bu sene bana ne getirecek, ona bakıyor; ona göre hareket edip anın keyfini çıkarmaya odaklanıyorum. Geleceğe dair şu an hiçbir planım yok. Tekrardan kendimi kanıtlayıp goller ve asistlerle takıma katkı sağlamayı hedefliyorum."

İTALİANO BU KADAR HIRSLIYKEN DURAMAYIZ

"Teknik direktörümüz Vincenzo Italiano, bizden baskılı oyun, sürekli önde pres ve hücum istiyor. Biz de daha nefes alıp vermeden tekrar hücum yapıyoruz. Bu bizim için güzel bir şans. Hocamız çok hırslı, onun bu durumu bize de yansıyor. O bu kadar hırslıyken biz de saha içinde duramayız, kendimizi kötü hissederiz."