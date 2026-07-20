Ay-yıldız sahadaydı

Dünya Kupası'nın kapanış töreni tam anlamıyla görsel şölene sahne oldu. Kapanış töreni maç öncesi Emmy, Grammy, Oscar ve Tony ödüllerine sahip Jennifer Hudson'un seslendirdiği Amerika marşı ile başladı. Ardından sahneye İtalyan şarkıcı Laura Pausini, Nicole Scherzinger ve Robbie Williams geldi. Onlar performanslarını sergilerken, 48 ülkeyi temsil eden bayraklar sahada yer aldı. Maceramız hayal kırıklığı ile bitti ama Ay-Yıldızlı bayrağımız da kapanışta gururla dalgalandı.

MADONNA EFSANELERLE

Karşılaşmanın devre arasında Justin Bieber, Güney Kore K-pop grubu BTS, ABD'li rapçi Post Malone ve Shakira sahne aldı. Asıl sürpriz Madonna'dan geldi. Yıldız şarkıcı, sahaya Brezilya futbolunun iki efsanesi Ronaldinho ve Ronaldo ile birlikte çıktı.

FİNALE ÜNLÜ YAĞMURU

Finale ilgi büyüktü. Sanat ve spor dünyasının ünlüleri stattaki yerini aldı. İngiliz futbolunun efsanesi Davide Beckham eşi ve çocuklarıyla tribündeydi. Törenin açılış konuşmasını yapan Tom Cruise daha sonra tribüne çıkıp Beckham ailesiyle karşılaşmayı izledi.

TRUMP'TAN ASKER SELAMI

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump karşılaşmayı FIFA Başkanı Gianni İnfantino ile izledi. Amerika marşı okunurken Trump'ın asker selamı vermesi, Melania'nın da elini kalbine götürmesi dikkatlerden kaçmadı.

BAŞROL KUPANIN

Dünya Kupası, sahaya Louis Vuitton imzalı, ikonik monogram desenli özel tasarım sandığıyla İspanya'nın eski yıldızı Andres Iniesta, Güney Koreli manken ve oyuncu Ho-yeon Jung ve İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz tarafından getirildi. Sandığın kapağı açıldığı an statta alkış tufanı koptu.