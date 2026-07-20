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Giriş Tarihi: 20.07.2026 21:46

Balıkesirspor, 3 oyuncu ile sözleşme imzaladı

Balıkesirspor, dış transferde Göktuğ Yılmaz ve Mustafa Mete Tetik, iç transferde de Ali Topçu ile sözleşme imzaladı.

İHA
Balıkesirspor, 3 oyuncu ile sözleşme imzaladı
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TFF 3. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'da iç ve dış transfer harekatı sürüyor. Balıkesirspor, Aliağa Futbol A.Ş. den Göktuğ Yılmaz ve Bursa Nilüfer'den Mustafa Mete Tetik'i kadrosuna katarken, iç transferde forvet oyuncusu Ali Yılmaz ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Balıkesirspor kulübü resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Balıkesirspor'umuz, geçtiğimiz sezon 2. Lig ekiplerinden Aliağa Futbol A.Ş forması giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Göktuğ Yılmaz ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Göktuğ Yılmaz'a camiamıza hoş geldin diyor, şanlı formamız altında başarılar diliyoruz. Balıkesirspor'umuz, geçtiğimiz sezon formamızı terleten forvet Ali Topçu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Ali Topçu'ya aramıza tekrar hoş geldin diyor, şanlı formamız altında başarılı bir sezon diliyoruz. Bursa Nilüfer'den 22 yaşındaki ön libero ve stoper Mustafa Mete Tetik'e kırmızı- beyazlı forma altında başarılar dileriz" açıklaması yapıldı.

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Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#TFF 3 #ALİ YILMAZ #BALIKESİRSPOR

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Balıkesirspor, 3 oyuncu ile sözleşme imzaladı
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