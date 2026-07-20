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Giriş Tarihi: 20.07.2026 16:10

Bursaspor-Shakhtar Donetsk maçına yoğun ilgi!

Bursaspor'un, Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile oynayacağı hazırlık maçı öncesi yeşil-beyazlı taraftarlar biletlere yoğun ilgi gösterdi. Kombine sahiplerine tanınan öncelikli satış döneminde 15 bin 230 bilet satıldı.

İHA
Bursaspor-Shakhtar Donetsk maçına yoğun ilgi!
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Trendyol 1. Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Bursaspor, 26 Temmuz Pazar günü saat 19.00'da Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek.

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk ile oynanacak mücadele öncesi satışa sunulan biletlere yeşil-beyazlı taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Kombine sahiplerine tanınan öncelikli satış sürecinde 15 bin 230 bilet satıldığı bildirildi.

Karşılaşmanın biletleri bugün itibarıyla kongre ve Bursaspor Plus üyelerinin öncelikli satışına açılırken, genel satışların ise 22 Temmuz'da başlayacağı belirtildi.

Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmanın kapalı gişe oynanması bekleniyor.

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#SHAKHTAR DONETSK #BURSASPOR #ARDA TURAN

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Bursaspor-Shakhtar Donetsk maçına yoğun ilgi!
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