Gençlerbirliği Teknik Direktörü Diyadin: "Bu sene lig daha zor olacak"

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarını Kayseri'de bin 850 rakımlı Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde gerçekleştiriyor.

Kırmızı-siyahlı ekibin teknik direktörü Metin Diyadin, Kayseri kampında açıklamalarda bulundu.

"KADROMUZA 4-5 OYUNCU KATMAMIZ GEREKİYOR"

Sezona kulüp tesislerinde başladıklarını ve Kayseri'de çalışmalarına devam ettiklerini anlatan Metin Diyadin, "Biz ayın 3'ünde Ankara'da başlamıştık kendi tesislerimizde. Ayın 16'sında da burada başladık. Gayet iyi gidiyor. Geçen yıldan devam eden oyuncularımız var. Artı üstüne 1-2 transfer yapabildik şimdiye kadar ve bizim genç çocuklarımız var onlarla birlikte. Zaten geçen yıldan güzel olan bir arkadaşlıkları var. O anlamda da gayet iyi gidiyor. Tabii kulübün kongre süreci var. Bu süreç bizim transfer sürecimizi de etkiliyor. Özellikle 4-5 pozisyona oyuncu katmamız gerekiyor. Bu yönde de çalışmalar devam ediyor. İnşallah bir an önce kongre sürecini geçirip lige de az bir zaman kalıyor ama eksik bölgelerimizi de tamamlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"CİDDİ ZORLUKLAR NETİCESİNDE LİGDE KALDIK"

Geçen sezon yaşadıkları sorunları yeniden yaşamak istemediklerine de dikkat çeken Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, "Geçen yıl yaşadığımız ciddi bir zorluk neticesinde ligde kaldık. Aynı şeyleri yaşamamamız gerekiyor camia olarak. O anlamda da gereken takviyeleri muhakkak yapmamız gerekiyor. Bu yönde de başkan olsun, arkadaşlar olsan muhakkak çalışıyorlar. Bizim tabii geçen yıldan ayrılan oyuncularımız var. Normalde sayısal olarak fazla oyuncu ama geçen yıl takıma katkı yapan 5-6 oyuncu özellikle sayısal olarak yaklaşık 10-12 oyuncu ayrıldı. 25 kişilik kadroya baktığınız zaman bu ciddi bir rakam aslında. Ancak, verim açısından 5-6 oyuncuyu kaybettik. Bunların yerine de takviye yapmamız bir zorunluluk. Bu anlamda örnek verebilirsek kalecide, orta sahada kanat, forvet oyuncuları özellikle 4-5 bölgeyi net oyuncularla kapatmamız gerekiyor" dedi.

"TAKVİYE YAPMAMIZ GEREKİYOR"

Kongre süreci ile transfer sürecini birlikte götürdüklerini de belirten tecrübeli çalıştırıcı Diyadin, şöyle konuştu:

"Bu seneki ligin geçen yıldan çok daha zor olacağını düşünüyorum. Aradaki takımların bütçesel anlamda da aradaki fark makas ciddi anlamda açılıyor. Örneğin biz bonservis verip oyuncu katma şansımız yok. Onun için bazı planlamaları ekonomisiyle beraber yapmak durumundayız. Bu da bir zorluk muhakkak çıkarıyor. Hem genç oyuncu katmak istediğinizde muhakkak bonservis bedelleri yabancı oyuncular için söylüyorum. Yerli oyuncularda da yabancı kuralından dolayı da rakamlar ciddi farklılıklar var. Onun için de hem zorunluluğumuz var hem de dikkat etmemiz gerekiyor ekonomik olarak. Bu zorluğu da yaşıyoruz. Onun için yaklaşık 15 gün oldu başlayalı. Kattığımız oyuncu net olarak bir oyuncu gibi 2 tane de genç arkadaş. Takviye yapmamız gerekiyor. Ligin başlamasına 4 hafta kala. Kongre sürecini de birlikte götürmeye çalışıyoruz. Daha sonrasında da hızlanacağını düşünüyorum. Bu bir tercihti, bir zorunluluk."

"KENDİ DOĞRU İŞLERİMİZİ YAPMAMIZ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Ligin ilk haftasında karşılaşacakları Fenerbahçe karşılaşmasının sorulması üzerine ise Diyadin, "Ekonomik olarak birçok takımla makas ciddi anlamda yer yıl açılıyor. Tabii ki her şey ekonomi değil, sahada bir oyun var bunu biliyoruz. Ancak yapılanmada da oyuncu kalitesi olsun, sayısal olsun bunlar önemli faktörler. Fenerbahçe olsun, Galatasaray olsun, Beşiktaş, Trabzon... Bunlarla transferde ya da ekonomide bu şekilde bizler gibi takımların bu anlamda yarışması mümkün değil. Ama sahada mücadele edebileceğiz, futbol böyle bir oyun. Onun için önce kendi doğru işlerimizi yapmamız gerektiğini düşünüyorum" cevabını verdi.

"SIKINTILARI AYRIŞARAK DEĞİL, BİRLEŞEREK HALLEDEBİLİRİZ"

Gençlerbirliği camiasına da seslenen Metin Diyadin, "Camia yaklaşık bir 1-1,5 aya yakındır son anda birlikte kalmanın bir sevincini yaşadı. Bununla birlikte aynı şeyleri yaşamak istemediğini de biliyorum. Bu anlamda da tabii yönetimde de bir kongre zorunluğu oluştu ve bir kongre süreci yaşayacak önümüzdeki hafta. Bu süreçten sonra da sahada 3-4 hafta sonra da doğru bir takım, doğru bir oyun görmek isteyecek doğal olarak. İnşallah şartlar bunu oluşturur, onları mutlu ederiz. Geçen ilki sıkıntıları yaşamayız. Gençlerbirliği camiası bunu ancak ayrışarak değil, birleşerek halledebilir. Çünkü, Gençlerbirliği kendi öz kaynaklarından ayakta kalmaya çalışan bir kulüp. Futbol aklıyla beraber, bu birlikteliği muhakkak sağlamak zorundadır. Muhakkak bunu ortaya koymak zorundadır. Artı ekonomik diğer kulüplerin yüzde 80'i ile yarışma şansı zaten yok. Hem kendi çocuklarıyla hem doğru takviyelerle birliktelikle bu işin altından kalkabilir diye düşünüyorum. Biz de onları kendi camiam zaten ne istediklerini, ne düşündüklerini, şu an ne durumda olduklarının hepsini biliyorum. İnşallah doğru şeyler yaparız, onları da mutlu ederiz" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör