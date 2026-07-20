Göztepe 3’te 3 yaptı!

Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Göztepe, Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Dhafra'yı 2-1 mağlup etti.

Al Dhafra karşılaşmasına Arda Özçimen, Ogün, Taha, Sundberg, Ege, Cherni, Rhaldney, Matos, Antunes, Guilherme Luiz ve Henrique ilk 11'i ile çıkan sarı-kırmızılılar, 15'inci dakikada rakibin kendi ağlarını havalandırmasıyla 1-0 öne geçti.

Göztepe'nin 2'nci golünü ise 35'inci dakikada Guilherme Luiz kaydetti. Müsabaka, yoğun yağış nedeniyle bir süre oynanamadı. Slovenya'da Hırvat temsilcisi Gorica ve Ukrayna ekibi LNZ Cherkasy'i 2-0 yenen Göz-Göz, 3'te 3 yaparak moral depoladı. 26 Temmuz'a kadar Slovenya'da çalışmalarını sürdürecek Göztepe, 2 hazırlık maçı daha oynayacak.

Göztepe, 23 Temmuz'da bir başka Ukrayna ekibi Zorya Luhansk ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip, kampın son gününde ise Hırvatistan temsilcisi Rudes ile oynayıp yurda dönecek.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör