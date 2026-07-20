Herkes peşinde!

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Fenerbahçeli Oğuz Aydın paylaşılamıyor. Beşiktaş ve Trabzonspor’un yoğun ilgi gösterdiği milli sağ kanat için son olarak Ajax ve Feyenoord devreye girdi

Samet YÜKSEL
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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal'ın kadrosunda tutmaya kararlı olduğu Oğuz Aydın'ın taliplerine her gün bir yenisi ekleniyor. Süper Lig'den Beşiktaş ve Trabzonspor'un transfer etmek istediği milli futbolcuya Ajax ve Feyenoord'un da ilgisi var. Hollanda'nın iki dev kulübünün kısa süre içinde sarı-lacivertli kulübün kapısını çalmaya hazırlandığı öğrenildi. Sağ kanat olan ancak sol kanat ve sağ bek mevkilerinde de oynayabilen 25 yaşındaki futbolcunun satışı ancak çift rakamlı bir bonservis teklifi olursa karşılık bulacak. Fenerbahçe'ye 2024-25 sezonunda 6 milyon Euro bonservisle Alanyaspor'dan gelen Hollanda doğumlu Oğuz, geçen sezon 39 resmi maçta 1316 dakika süre almış ve sezonu 4 asistle tamamlamıştı.

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