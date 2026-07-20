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Giriş Tarihi: 20.07.2026

İspanya’da sağ kanat zirvesi!

Tsygankov için görüşme yapacak Fırtına, Osorio’dan da vazgeçmiyor

YUNUS EMRE SEL
İspanya’da sağ kanat zirvesi!
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Trabzonspor'un sağ kanat için peşinde olduğu Midtjylland'ın Şilili oyuncusu Dario Osorio, kararını Ağustos ayında vermek istiyor. Yeni sezon planlamasını geciktirmek istemeyen bordo-mavililer ise, bu bekleyişe razı değil. Karadeniz ekibi, oyuncuya bu konuda ısrarcı davranırken başkan yardımcısı İbrahim Şahinkaya, Oulai'yi İtalya'ya getirdikten sonra İspanya'ya gitti. Girona forması giyen Viktor Tsygankov'un transferini bitirmek için kulüp yetkilileriyle Şahinkaya arasında görüşme olması da bekleniyor. Yönetim, Osorio ve Tsygankov operasyonunu birlikte yönetiyor. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#İSPANYA #GİRONA #MİDTJYLLAND #TRABZONSPOR

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İspanya’da sağ kanat zirvesi!
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