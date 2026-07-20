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Giriş Tarihi: 20.07.2026

İşte son durum

İşte son durum
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F.Bahçe, sakatlığı bulunan 5 futbolcusunun durumu hakkında bilgi verdi. İşte açıklama… Vedat Muriqi: Tedavi süreci planlanandan daha olumlu ilerleyen futbolcumuz, salonda bireysel kuvvet çalışmalarına başlamıştır. Yakın zamanda saha çalışmalarına geçmesi planlanmaktadır. Nene: Geçirdiği sporcu fıtığı ameliyatının ardından planlanan bireysel kuvvet çalışmalarını sürdürmektedir. Futbolcumuzun önümüzdeki süreçte kademeli olarak takım antrenmanlarına dahil olması planlanmaktadır. Diego Carlos: Bugünkü (dünkü) antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışan futbolcumuzun, yakın zamanda antrenmanların tamamına katılması planlanmaktadır. Yiğit Efe Demir: Hazırlık maçlarının ardından oluşan hafif ağrıları nedeniyle tedbir amaçlı bireysel çalışmalarını sürdürmektedir. Livakovic: Milli takımında forma giydiği son karşılaşmada yaşadığı sakatlık nedeniyle tedavisine başlanmıştır. Futbolcumuzun yaklaşık 2-3 hafta sahalardan uzak kalması öngörülmektedir."

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#VEDAT MURİQİ #LİVAKOVİC #YİĞİT EFE DEMİR #DİEGO CARLOS #NENE

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