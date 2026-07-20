ManU düştü Aslan tetikte!

10 numara bölgesine dünyaca ünlü bir yıldız almak isteyen G.Saray'ın rotası yine Bruno Fernandes
'e çevrildi. Portekizli oyuncu için zaman zaman temaslar azalsa da Manchester United
'ın bonservis beklentisinde indirime gitmesi ile birlikte gündem yeniden hareketlendi. İngiliz kulübü ile 30 Haziran 2027'ye kadar kontratı bulunan 31 yaşındaki oyuncu için G.Saray 30 milyon Euro seviyesinde bir öneride bulunurken ManU 40 milyon Euro'ya düştü. Aslan ise daha da düşük bonservis ve vadeli ödeme planı talep ediyor. İki taraf arasındaki görüşmeler hız kazanırken oyuncu cephesi ile de yıllık ücret görüşmeleri sürüyor.