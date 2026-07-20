BOYNUZ KULAĞI GEÇTİ
39 yaşındaki Messi, 19 yıl önce küvette yıkadığı Yamal'a teslim oldu. Dünya Kupası'nda final oynayan en yaşlı futbolcu ünvanının sahibi olan Arjantinli yıldız, kariyerinin son Dünya Kupası'ndan eli boş döndü. Yamal kariyerinin ilk dünya şampiyonluğunu yaşadı. İkili maç sonu birbirine böyle sarıldı.
ÖDÜLLERİ DE TOPLADILAR
En iyi kaleci: Unai Simon
En iyi genç oyuncu: Cubarsi
En iyi futbolcu: Rodri
YENİ KRAL MBAPPE
İngiltere'ye 6-4 yenilen ve Dünya Kupası'nda 4. olan Fransa'da 10 gol atan Mbappe 2026'nın gol kralı oldu. Messi dün sessiz kalınca 27 yaşındaki oyuncu 22 golle, Messi'yi (21) geride bırakıp kupa tarihinin en golcü ismi ünvanını da ele geçirdi. Fransız futbolcu, 2022'de de kral olmuştu.
2030 ALTI ÜLKEDE
2030 Dünya Kupası İspanya, Portekiz ve Fas ortaklığı ile yapılacak. Kupanın 100. yılı şerefine ilk üç maç Uruguay, Arjantin ve Paraguay'da oynanacak. 6 ülke otomatik olarak turnuvaya katılacak.
ERDOĞAN'DAN DOSTLARA TEBRİK
Şampiyon İspanya'yı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kutladı. Sosyal medya hesabından yan yana Türkiye ve İspanya bayrağı paylaşan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan İspanya milli takımını yürekten tebrik ediyor; dost İspanya halkına ülkem ve milletim adına selamlarımı, muhabbetlerimi iletiyorum."
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Arjantin, bir Dünya Kupası finalinde 90 dakikayı şut çekemeden tamamlayan ilk takım oldu.
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Arjantin kalecisi Martinez 90 dakikada 10 kurtarış ile normal süreye damga vurdu. Ancak uzatmada avlandı.
İŞTE ŞAMPİYONLAR
2026...... İspanya
2022....... Arjantin
2018...... Fransa
2014....... Almanya
2010...... İspanya
2006....... İtalya
2002...... Brezilya
1998....... Fransa
1994...... Brezilya
1990....... Almanya
1986...... Arjantin
1982....... İtalya
1978...... Arjantin
1974....... Almanya
1970...... Brezilya
1966....... İngiltere
1962...... Brezilya
1958....... Brezilya
1954...... Almanya
1950....... Uruguay
1938...... İtalya
1934....... İtalya
1930...... Uruguay