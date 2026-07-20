BOYNUZ KULAĞI GEÇTİ

39 yaşındaki Messi, 19 yıl önce küvette yıkadığı Yamal'a teslim oldu. Dünya Kupası'nda final oynayan en yaşlı futbolcu ünvanının sahibi olan Arjantinli yıldız, kariyerinin son Dünya Kupası'ndan eli boş döndü. Yamal kariyerinin ilk dünya şampiyonluğunu yaşadı. İkili maç sonu birbirine böyle sarıldı.

ÖDÜLLERİ DE TOPLADILAR

En iyi kaleci: Unai Simon

En iyi genç oyuncu: Cubarsi

En iyi futbolcu: Rodri

YENİ KRAL MBAPPE

İngiltere'ye 6-4 yenilen ve Dünya Kupası'nda 4. olan Fransa'da 10 gol atan Mbappe 2026'nın gol kralı oldu. Messi dün sessiz kalınca 27 yaşındaki oyuncu 22 golle, Messi'yi (21) geride bırakıp kupa tarihinin en golcü ismi ünvanını da ele geçirdi. Fransız futbolcu, 2022'de de kral olmuştu.

2030 ALTI ÜLKEDE

2030 Dünya Kupası İspanya, Portekiz ve Fas ortaklığı ile yapılacak. Kupanın 100. yılı şerefine ilk üç maç Uruguay, Arjantin ve Paraguay'da oynanacak. 6 ülke otomatik olarak turnuvaya katılacak.

ERDOĞAN'DAN DOSTLARA TEBRİK

Şampiyon İspanya'yı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kutladı. Sosyal medya hesabından yan yana Türkiye ve İspanya bayrağı paylaşan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan İspanya milli takımını yürekten tebrik ediyor; dost İspanya halkına ülkem ve milletim adına selamlarımı, muhabbetlerimi iletiyorum."

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Arjantin, bir Dünya Kupası finalinde 90 dakikayı şut çekemeden tamamlayan ilk takım oldu.

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Arjantin kalecisi Martinez 90 dakikada 10 kurtarış ile normal süreye damga vurdu. Ancak uzatmada avlandı.

İŞTE ŞAMPİYONLAR

2026...... İspanya

2022....... Arjantin

2018...... Fransa

2014....... Almanya

2010...... İspanya

2006....... İtalya

2002...... Brezilya

1998....... Fransa

1994...... Brezilya

1990....... Almanya

1986...... Arjantin

1982....... İtalya

1978...... Arjantin

1974....... Almanya

1970...... Brezilya

1966....... İngiltere

1962...... Brezilya

1958....... Brezilya

1954...... Almanya

1950....... Uruguay

1938...... İtalya

1934....... İtalya

1930...... Uruguay