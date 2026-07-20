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Giriş Tarihi: 20.07.2026 11:18

Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turu ilk maçları yarın!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turu maçları, yarın ve 22 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.

AA
Şampiyonlar Ligi’nde ikinci eleme turu ilk maçları yarın!
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonununda ikinci eleme turu maçlarının rövanşları ise 28-29 Temmuz'da yapılacak.

Fenerbahçe, ikinci eleme turu ilk maçında yarın sahasında Polonya'nın Gornik Zabrze ekibiyle mücadele edecek. Chobani Stadı'ndaki müsabaka, saat 21.00'de başlayacak.

Karşılaşmaların programı şöyle:

Yarın:

Fenerbahçe (Türkiye) - Gornik Zabrze (Polonya)

Mjallby (İsveç) - L. Red Imps (Cebelitarık)

Sabah (Azerbaycan) - KuPS Kuopio (Finlandiya)

Ararat-Armenia (Ermenistan) - Shamrock Rovers (İrlanda)

Iberia (Gürcistan) - S. Bratislava (Slovakya)

Aarhus (Danimarka) - Lech Poznan (Polonya)

Thun (İsviçre) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

Egnatia (Arnavutluk) - Celje (Slovenya)

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#FENERBAHÇE #DİNAMO ZAGREB #UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ #CELJE #CHOBANİ STADI #LECH POZNAN

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Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turu ilk maçları yarın!
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