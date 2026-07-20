Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor'dan İspanya'da sağ kanat zirvesi!
Giriş Tarihi: 20.07.2026 08:30

Trabzonspor'dan İspanya'da sağ kanat zirvesi!

Yaz transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Viktro Tsygankov için görüşme yapacak. Bordo-mavililer Midtjylland forması giyen Osorio’dan da vazgeçmek istemiyor.

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor’dan İspanya’da sağ kanat zirvesi!
  • ABONE OL

Trabzonspor'un sağ kanat için peşinde olduğu Midtjylland'ın Şilili oyuncusu Dario Osorio, kararını Ağustos ayında vermek istiyor. Yeni sezon planlamasını geciktirmek istemeyen bordo-mavililer ise, bu bekleyişe razı değil.

Karadeniz ekibi, oyuncuya bu konuda ısrarcı davranırken başkan yardımcısı İbrahim Şahinkaya, Oulai'yi İtalya'ya getirdikten sonra İspanya'ya gitti.

Girona forması giyen Viktor Tsygankov'un transferini bitirmek için kulüp yetkilileriyle Şahinkaya arasında görüşme olması da bekleniyor. Yönetim, Osorio ve Tsygankov operasyonunu birlikte yönetiyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Aytunç Akın - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor'dan İspanya'da sağ kanat zirvesi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA