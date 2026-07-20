Trabzonspor’dan İspanya’da sağ kanat zirvesi!

Trabzonspor'un sağ kanat için peşinde olduğu Midtjylland'ın Şilili oyuncusu Dario Osorio, kararını Ağustos ayında vermek istiyor. Yeni sezon planlamasını geciktirmek istemeyen bordo-mavililer ise, bu bekleyişe razı değil.

Karadeniz ekibi, oyuncuya bu konuda ısrarcı davranırken başkan yardımcısı İbrahim Şahinkaya, Oulai'yi İtalya'ya getirdikten sonra İspanya'ya gitti.

Girona forması giyen Viktor Tsygankov'un transferini bitirmek için kulüp yetkilileriyle Şahinkaya arasında görüşme olması da bekleniyor. Yönetim, Osorio ve Tsygankov operasyonunu birlikte yönetiyor.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör