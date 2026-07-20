Vlahovic’ten geri adım!

Beşiktaş'ta Dusan Vlahovic konusu yeniden hareketlilik kazandı. Siyah-beyazlılar, Sırp forvete yıllık 8 milyon Euro maaş, bonuslar ve çift haneli imza parası önerirken oyuncunun babası Avrupa'nın 5 büyük ligini işaret edince anlaşma sağlanamamıştı. Vlahovic özellikle Barcelona'dan teklif bekliyordu. Ancak şu ana kadar Katalan kulübünden ses çıkmadı. Diğer takımların da Beşiktaş'ın önerdiği rakamın çok altında kaldığı belirtildi. Bunun üzerine yıldız futbolcu, siyah-beyazlıların teklifini değerlendirmeye aldı.

BALDE'YE PENÇE

Beşiktaş, 23 yaş ve altı oyuncu kontenjanına uygun bir kanat transferi gerçekleştirmek istiyor. Siyah-beyazlılar, bu doğrultuda Alman ekibi Hamburg'un Portekizli futbolcusu Fabio Balde'yi gündemine aldı. 20 yaşındaki futbolcu için kulübüyle görüşmeler başladı. Her iki kanatta da oynayabilen Balde, rotasyona düşünülen isimler arasında yer alıyor.