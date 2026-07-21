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Giriş Tarihi: 21.07.2026

3. eleme turundaki rakipler belli oldu

3. eleme turundaki rakipler belli oldu
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Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze engelini aşması halinde Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki rakibi de netleşecek. Sarı-lacivertliler, Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile İskoç ekibi Hearts arasındaki eşleşmenin galibiyle karşı karşıya gelecek. İlk maçlar 4-5 Ağustos'ta, rövanş karşılaşmaları ise 11 Ağustos'ta oynanacak. UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş ise Danimarka ekibi Midtjylland'ı elemesi durumunda Tromso (Norveç)- Hradec Kralove (Çekya) eşleşmesinin galibiyle 3. eleme turunda kozlarını paylaşacak. Konferans Ligi temsilcisi Başakşehir de Finlandiya ekibi Inter Turku'yu geçmesi halinde Vaduz (Lihtenştayn)-Atletic Club d'Escaldes (Andorra) eşleşmesinden gelecek rakiple 3. eleme turunda karşılaşacak. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

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3. eleme turundaki rakipler belli oldu
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