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Giriş Tarihi: 21.07.2026 17:58

Atilla Karaoğlan'a Şampiyonlar Ligi görevi!

UEFA, Atilla Karaoğlan'ın KF Egnatia ile NK Celje arasındaki Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu maçında düdük çalacağını açıkladı.

AA
Atilla Karaoğlan’a Şampiyonlar Ligi görevi!
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FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, yarın Arnavutluk'un KF Egnatia ile Slovenya'nın NK Celje takımları arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk maçında görev alacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Arnavutluk'un Rrogozhine şehrindeki Arena Egnatia Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak mücadelede Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Oğuzhan Çakır üstlenecek.

Maçta VAR olarak Michael Fabbri (İtalya), AVAR olarak ise Onur Özütoprak görev yapacak.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU #ŞAMPİYONLAR LİGİ #ATİLLA KARAOĞLAN

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Atilla Karaoğlan'a Şampiyonlar Ligi görevi!
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