Avrupa’da başarısız değilim

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Şampiyonlar Ligi 2. eleme maçında Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile oynayacakları karşılaşma öncesi basının karşısına geçti. Soruları yanıtlayan tecrübeli hoca, ilk resmi maçlarını kazanarak, taraftara güzel bir mesaj vermek istediklerini belirtti. İşte Kartal'ın açıklamalarından öne çıkanlar: "Polonya takımları tamamen ikinci bölgede bekleyerek, kazandıkları toplarla geçiş futbolu oynuyor. Rakibimizin iki hızlı kanadı ve güçlü bir golcüsü var. Oynadıkları bütün maçları izledik. Hafife alınacak bir takım değil. Hocaları da çok hırslı ve bu maça özel hazırlandıklarına dair açıklamaları var. Biz taraftarımızın önünde ilk resmi maçımızda güzel bir mesaj vermek istiyoruz."

AKE VE GREENWOOD KADRODA OLACAK

"Futbolcular ne istediğimi biliyor. Keskin ve net bir şekilde bunu söylüyorum. Kadromuz başlangıç için yeterli. Ama Nene hâlâ sakat. Asensio yeni yeni toparlanıyor, Brown aynı. Yiğit Efe'nin sakatlığı nüksetti. Vedat Muriqi sakatlandı. Duruma göre iki transfer daha yapabiliriz. 10+4 kuralı var. Sıkıntılı olduğumuz konu bu. Ake ve Greenwood oynayacak mı diye merak ediyorsanız, Greenwood hazır değil. Ake daha iyi durumda. İkisi de kadroda olacak. Oynayıp oynamayacaklarına maç saatinde karar verilecek. Asensio hazır değil, 11'de olmayacak."

HER TRENDİ TAKİP EDİYORUM!

"Hem ekonomik hem de sportif başarı açısından bizim Şampiyonlar Ligi gruplarında olmamız gerek. Başarınca hem kulübün kasasına para girecek hem de taraftarın beklentisine cevap vereceğiz. Çeyrek final, yarı final, final artık Fenerbahçe'nin buralarda olması gerek. İşin gerçeği bu. Bu sezon 70 maç oynayacağız. Oraya kadar gidebiliriz. Futbolculuk hayatımda da antrenörlük hayatımda da Fenerbahçe taraftarı bana her zaman sevgi ve saygı gösterdi. Onlara kendimi borçlu hissediyorum. Rakibe göre 4-3-3 de 4-4-2 de oynayabiliriz, 3-2-5 de oynayabiliriz. Trendi takip ediyoruz. Her an her şeyi yapabiliriz."

YUSUF AKÇİÇEK'İ BEN TANITTIM

Kartal, ligde 99 puan almasına rağmen Avrupa'da oynattığı futbolun taraftarı tatmin etmediği şeklindeki soruya ise şu yanıtı verdi: "O sezon Avrupa'da ülkemize en çok puan kazandıran takım bizdik. 5 stoperin 5'inin sakat olduğu maçta Yusuf Akçiçek oynadı. Kimse tanımıyordu, oynatmak bir cesaretti. Sonra Mourinho da görev verdi ve kulübe 22 milyon Euro kazandırdı. Olympiakos'u 1-0 yendik, penaltılarla elendik. En çok ülke puanı kazandıran bizdik. Ben burada bir başarısızlık görmüyorum."

GÖRÜŞ:

MURAT ÖZBOSTAN

İlk maçın büyük ağırlığı!

Fenerbahçe için sezonun ilk ciddi sınavı geldi çattı. Avrupa arenasında oynanacak bu karşılaşma, sadece bir tur mücadelesi değil; aynı zamanda yeni sezonun nasıl şekilleneceğine dair önemli ipuçları verecek bir başlangıç olacak. İlk maçlar her zaman değerlidir. Çünkü alınan sonuç, takımın önüne bir yol haritası koyar. Kazanılan bir karşılaşma özgüveni artırır, kaybedilen ya da soru işaretleriyle geçilen bir başlangıç ise sezonun daha ilk adımında gereksiz bir baskı oluşturabilir. Bu nedenle Fenerbahçe'nin bugün sahaya çıkarken tek hedefi olmalı: Net ve güçlü bir galibiyet. Rakibe kalite farkını hissettiren, taraftarına güven veren ve tur kapısını büyük ölçüde aralayan bir sonuç. Ancak maç öncesinde bazı soru işaretleri de yok değil. İsmail Kartal'ın basın toplantısındaki enerji seviyesi ve açıklamaları dikkat çekti. Büyük hedefleri olan bir takımın teknik direktöründe daha yüksek bir heyecan ve mücadele vurgusu görmek isteyenler olabilir.. Hocanın açıklamalarına bakarsak ne yeni futbolcular hazır ne de eskileri… Böylesi önemli bir maçta Asensio bile hazır değil… Fenerbahçe'nin bugün vereceği mesaj çok net olmalı: Bu sezon hedefler büyük, mücadele de o ölçüde büyük olacak.