Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Bartuğ Elmaz: Skor daha farklı olabilirdi!
Giriş Tarihi: 21.07.2026 23:28

Bartuğ Elmaz: Skor daha farklı olabilirdi!

Fenerbahçeli futbolcu Bartuğ Elmaz, Gornik Zabrze maçından sonra konuştu.

Bartuğ Elmaz: Skor daha farklı olabilirdi!
  • ABONE OL

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Bartuğ Elmaz açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Bartuğ Elmaz, "Fenerbahçe'de 4. yılım. İsmail Hocama teşekkür etmek istiyorum. İlk defa bana bir resmi maçta 11 şansı verdi. Elimden geldiğince takıma katkı sağlamaya çalıştım. Bugün biraz şanssızdım. Takım olarak iyi oynadık. Skor daha farklı olabilirdi ama olmadı. Bugünün keyfini çıkartıp rövanşa en iyi şekilde hazırlanıp galip gelerek turu geçeceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.

Rövanş maçına dair Bartuğ Elmaz, "Rövanş maçına en güçlü şekilde gideceğiz. Takım olarak günden güne gelişiyoruz. İyi bir aile olduk" sözlerini dile getirdi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FENERBAHÇE #BARTUĞ ELMAZ #GORNİK ZABRZE

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Bartuğ Elmaz: Skor daha farklı olabilirdi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA