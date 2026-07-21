Bartuğ Elmaz: Skor daha farklı olabilirdi!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Bartuğ Elmaz açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Bartuğ Elmaz, "Fenerbahçe'de 4. yılım. İsmail Hocama teşekkür etmek istiyorum. İlk defa bana bir resmi maçta 11 şansı verdi. Elimden geldiğince takıma katkı sağlamaya çalıştım. Bugün biraz şanssızdım. Takım olarak iyi oynadık. Skor daha farklı olabilirdi ama olmadı. Bugünün keyfini çıkartıp rövanşa en iyi şekilde hazırlanıp galip gelerek turu geçeceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.

Rövanş maçına dair Bartuğ Elmaz, "Rövanş maçına en güçlü şekilde gideceğiz. Takım olarak günden güne gelişiyoruz. İyi bir aile olduk" sözlerini dile getirdi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör