Beşiktaş’tan Leon Goretzka hamlesi!

Beşiktaş, Bayern Münih ile sözleşmesi biten ve boşta bulunan Leon Goretzka için bir yoklama yapmaya hazırlanıyor.

Siyah beyazlılar, orta saha transferi planlarında alternatifli bir liste üzerinde çalışırken, 31 yaşındaki futbolcuyu da gündemine aldı. Yıldız ismin temsilcileriyle iletişime geçip isteklerini sorgulayan Beşiktaş, şartların uygun olması halinde masaya oturmayı planlıyor.

Ancak Goretzka ile Avrupa'dan ciddi takımların ilgilendiği ve kolay bir süreç olmadığı aktarıldı.

Alman orta sahanın adı İtalya'dan Milan ve İngiltere'den Liverpool takımları için de geçi yor.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör