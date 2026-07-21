CANLI | UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Fenerbahçe - Gornik Zabrze maçı!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Gornik Zabrze ile karşı karşıya gelecek. Kritik müsabaka Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Chobani Stadyumu'nda oynanacak.
Heyecan dolu maçta Litvanyalı hakem Manfredas Lukjancukas düdük çalacak. Manfredas Lukjancukas'ın yardımcılıklarını Mangirdas Mirauskas ve Aleksandras Stepanovas üstlenecek.
VAR'da Alman Christian Dingert, AVAR'da ise Donatas Simenas görev alacak.
Fenerbahçe - Gornik Zabrze maçı saat 21.00'de başlayacak.
Kritik müsabaka TV100 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Fenerbahçe: Mert Günok, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, Guendouzi, Bartuğ Elmaz, Fred, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Talisca.
Gornik Zabrze: Schulze, Janicki, Sacek, Sanchez, Janza, Sadilek, Urbanski, Donio, Ismaheel, Khlan, Prekop.