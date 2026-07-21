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Giriş Tarihi: 21.07.2026 18:51 Son Güncelleme: 21.07.2026 18:52

CANLI | UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Fenerbahçe - Gornik Zabrze maçı!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Gornik Zabrze’yi konuk edecek. Karşılaşmanın canlı anlatımı ve detayları haberimizde.

CANLI | UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Fenerbahçe - Gornik Zabrze maçı!
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Gornik Zabrze ile karşı karşıya gelecek. Kritik müsabaka Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Chobani Stadyumu'nda oynanacak.

Heyecan dolu maçta Litvanyalı hakem Manfredas Lukjancukas düdük çalacak. Manfredas Lukjancukas'ın yardımcılıklarını Mangirdas Mirauskas ve Aleksandras Stepanovas üstlenecek.

VAR'da Alman Christian Dingert, AVAR'da ise Donatas Simenas görev alacak.

Fenerbahçe - Gornik Zabrze maçı saat 21.00'de başlayacak.

Kritik müsabaka TV100 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

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MUHTEMEL İLK 11'LER

Fenerbahçe: Mert Günok, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, Guendouzi, Bartuğ Elmaz, Fred, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Talisca.

Gornik Zabrze: Schulze, Janicki, Sacek, Sanchez, Janza, Sadilek, Urbanski, Donio, Ismaheel, Khlan, Prekop.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FENERBAHÇE #GORNİK ZABRZE #UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ #ŞAMPİYONLAR LİGİ

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CANLI | UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Fenerbahçe - Gornik Zabrze maçı!
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