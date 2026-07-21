Çorum FK, Bolu’da kampa girdi!

Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek ARCA Çorum FK, Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'ndeki ilk etap kamp çalışmalarını tamamladıktan sonra ikinci etap çalışmaları için Bolu'ya geldi.

Hazırlıklarını sürdüren kırmızı-siyahlılar, Abant Gölü Milli Parkı yolu üzerinde bulunan bir otelde kamp çalışmalarına başladı. Teknik Direktör Uğur Uçar yönetiminde günde çift antrenmanla yeni sezona hazırlanan Çorum FK, çalışmalarına 29 Temmuz'a kadar Bolu'da devam edecek.

Çorum FK, taktik ve kondisyon ağırlıklı Bolu kampında hazırlık maçları da oynayacak.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör